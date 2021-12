Kolejny taneczny hit z Nowej Soli? Seniorzy wystąpili w świątecznym teledysku. Wyszło pięknie!

Seniorzy z Nowej Soli. Świąteczny teledysk

W poniedziałek, 1 grudnia pracownicy Dziennego Domu Seniora Plus w Nowej Soli pokazali na swoim facebookowym profilu teledysku pn. "tanecznym krokiem w święta". Tańczą nowosolscy seniorzy do piosenki nieżyjącego już Krzysztofa Krawczyka. Zmontowanie teledysku to efekt zaangażowania Foty z Drona, czyli Jarosława Werwickiego. Nagranie i choreografię przygotowała Małgorzata Pitrowska-Osuch.

Zobaczcie sami. Wyszło pięknie.