Wigilia 2021 na wynos w Nowej Soli. W tych restauracjach zamówisz wszystko na wigilię i święta. Barszcz, uszka, pierogi [MENU, CENY]

Wigilia na wynos w Nowej Soli. Nie trzeba nic robić

Poprosiliśmy restauracje z Nowej Soli o wigilijno-świąteczne menu na wynos. I nie zawiedliśmy się. Dostaliśmy dużo odpowiedzi. Już czytanie nazw potraw sprawia, że przypominamy sobie smak potraw, które raz w troku goszczą w naszych domach. I już chciałoby się ich próbować. Ale trzeba wytrzymać do wigilii.

Tym razem kolację przygotowują dla Was najlepsi kucharze z Nowej Soli, jeśli tylko złożycie zamówienie. Na to nie ma zbyt wiele czasu. Właściciele restauracji wyznaczyli terminy zgłoszeń, żeby móc wszystko dobrze zaplanować i ściągnąć z głowy klientów przygotowania. Zyskany czas można podarować rodzinie.