Nowa Sól pomaga mieszkańcom, ale maseczek im nie rozdaje. Co zostało zrobione do tej pory podczas epidemii koronawirusa?

Nie. To by były zmarnowane pieniądze.

Jednak nie będzie rozdawania maseczek mieszkańcom. - Nieznany jest też czas obowiązywania nakazu zasłaniania twarzy, a więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że takie akcje dostarczania darmowych maseczek trzeba by powtarzać cyklicznie. Należy również wziąć pod uwagę to, że obowiązek zasłaniania ust i nosa nie wymusza noszenia wyłącznie maseczek - wyjaśnił na swoim profilu na Facebooku prezydent Jacek Milewski.

Włodarz podkreślił, że miasto udziela pomocy w inny sposób. - Wiem, że robienie prezentów jest bardzo przyjemne, jednak w tej sytuacji uważam, że nasze działania są bardziej racjonalne i celowane na konkretną pomoc, a w dłuższej perspektywie przyniosą zdecydowanie więcej korzyści dla naszych mieszkańców - podkreślił.

Pomoc w czasie epidemii koronawirusa

100 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 150 sztuk wielorazowych maseczek i 2500 jednorazowych maseczek - tyle rzeczy dojechało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli. To efekt działania urzędu miasta. Również nowosolski Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli przekazał do ośrodka maseczki wielorazowe (200 szt.)