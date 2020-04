Jest nowosolski pakiet wsparcia. Ulgi obowiązują od kwietnia i dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Są też propozycje dla stowarzyszeń

Radni Nowej Soli na sesji tuż przed Wielkanocą przyjęli nowosolski pakiet wsparcia. To przede wszystkim:

Tak, jak zapowiedział prezydent Nowej Soli Jacek Milewski w rozmowie wideo z Gazetą Lubuską radni przyjęli nowosolski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców. Zapowiedzi pakietu od razu zdobyły uznanie wśród intenrautów. - W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, każda pomoc będzie bardzo potrzebna. Jako właściciel małej firmy dziękuję za wsparcie i pomoc - podkreslił w komentarzach na profilu prezydenta pan Adam z Nowej Soli. - Dzisiaj naprawdę trzeba podejmować szybkie decyzje. Miejsca pracy są najważniejsze. To nie jest element przesądzający, ale bardzo liczę na to, że przedsiębiorcy wezmą pod uwagę ten dodatkowy element, który wyłącznie w połączeniu z pełną tarczą antykryzysową, może przynieść jakiś efekt - zaznaczył prezydent.

100 procent zwolnienia z podatku od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za kwiecień 2020 roku;

odroczenie terminów płatności podatków od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za maj i czerwiec do 31 sierpnia 2020 roku;

odroczenie terminu zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów do 30 czerwca 2020 roku.

Walka o utrzymanie miejsc pracy jest równie ważna jak ta z epidemią. W jednej i drugiej musimy być solidarni.

- To taka nasza, nowosolska cegiełka dołożona do pomocy dla przedsiębiorców. Oczywiście bardzo uważnie będziemy się przyglądać co dalej. Walka o utrzymanie miejsc pracy jest równie ważna jak ta z epidemią. W jednej i drugiej musimy być solidarni - podkreśla prezydent Jacek Milewski.

Dyżury ekspertów dla przedsiębiorców

Nowosolski oddział OPZL i przewodniczący rady miasta Nowa Sól Andrzejem Petreczką uzgodnili uruchomienie infolinii dla firm. Pod numerem telefonu +48 794 300 104 dyżuruje od 6 kwietnia konsultant i bezpłatnie udziela nowosolskim firmom porad dotyczących korzystania z form pomocy w związku z koronawirusem. Chodzi o pomoc wynikającą z Ustawy z 31 marca 2020, czyli tzw. tarczy antykryzysowej, a także nowosolski pakiet wsparcia i ułatwienia, które proponuje powiat nowosolski.