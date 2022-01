Nie jest dobrze. Padł nowy rekord. W Polsce ponad 50 tys. zakażeń. Jak wygląda sytuacja w Nowej Soli i powiecie? | raport z 26 STYCZNIA

W środę, 26 stycznia w całej Polsce potwierdzono 53 420 nowych przypadków koronawirusa. To najwyższy wynik od 4 marca 2020, kiedy w naszym kraju odnotowano pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak wygląda sytuacja w Nowej Soli i powiecie nowosolskim? CZYTAJ RAPORT >>> WIDEO: Omikron u dzieci. Jakie są objawy? Obecne dane są o 30 proc. wyższe od dotychczasowego rekordu z 22 stycznia, gdy potwierdzono prawie 41 tys. infekcji. W Lubuskiem odnotowano w środę 649 zakażeń (to o 318 przypadków mniej od dotychczasowego rekordu w naszym regionie). Wskaźnik zakażeń w Lubuskiem wzrósł do poziomu 50,90 os. na 100 tys. mieszkańców. Przy okazji wzrostu dobowej liczny zakażeń, nie możemy nie zauważyć bardzo ciekawej sytuacji w lubuskich szpitalach. Otóż systematycznie spada w nich liczba osób podłączonych do respiratora. Aktualnie to już tylko 14 osób (spadek o cztery osoby w stosunku do wtorkowych danych). Po raz ostatni tak niska liczba wykorzystywanych respiratorów była notowana 6 listopada 2021. Dodajmy, że rośnie jednak liczba hospitalizowanych. W środę podano, że jest ich 425, a więc o 13 więcej niż we wtorkowym raporcie. W środę poinformowano także o 276 zgonach związanych z COVID-19. Osiem z nich było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, dwie z powiatu żarskiego, jedna z gorzowskiego, jedna ze świebodzińskiego i jedna z Gorzowa. Czytaj również: https://gazetalubuska.pl/co-zniecheca-polakow-do-szczepien-zaskakujacy-wynik-sondazu/ar/c14-16015777

Pixabay