Jedna z ulic w Nowej Soli w końcu nie będzie ślepa. Wjechał już ciężki sprzęt i zaczęła się budowa. To inwestycja warta niemal 10 milionów

Zaczęła się budowa drogi do terenów inwestycyjnych na południu Nowej Soli. Powstanie odcinek od końca wybudowanej ul. Dolnośląskiej do ul. Żabiej.

Inwestycje w Nowej Soli. Krotki odcinek o dużym znaczeniu

Celem inwestycji jest dalsze uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Ale nie tylko. Dzięki tej budowie ul. Głogowska zostanie odciążona od ruchu ciężarówek. Kierowcy ze strefy przemysłowej będą mogli ominąć starą część miasta, w zabudowie jednorodzinnej.

Powstanie tylko niemal kilometr nowej drogi, ale bez tego odcinka ulica Dolnośląska jest ślepa, a kończy się niedaleko innych tras. Lepszą komunikację z miastem i szybszy niż do tej pory dojazd do pracy w strefie zyskają mieszkańcy gminy wiejskiej Nowa Sól i gminy Kożuchów.

Chodzi o to miejsce w Nowej Soli.

Inwestycje w Nowej Soli. Stan budowy nowej drogi

W ramach inwestycji powstaną chodniki i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Oczywiście będzie też kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe.

Co już jest zrobione?