Za dwa tygodnie w powiecie może przybyć 400 osób bezrobotnych. Dlaczego? Jak radzą sobie przedsiębiorcy podczas epidemii koronawirusa?

Od 7 kwietnia przedsiębiorcy mogą starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy. Jest ona przyznawana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, w wysokości – do pięciu tysięcy złotych. Można składać w PUP papierowo lub przez skrzynkę e-PUAP. W ciągu tygodnia (do 15 kwietnia) przedsiębiorcy zdążyli już złożyć 78 wniosków. – Stan epidemii wpłynął na znaczne pogorszenie sytuacji przedsiębiorców. Widać zainteresowanie tymi pożyczkami. Dziennie wpływa 14-15 wniosków. Nabór jest ciągły, czyli cały czas przyjmujemy te wnioski – podkreśla Sylwia Wojtasik.

Co ważne, ta pożyczka może ulec umorzeniu w przypadku, gdy nie będzie spadku zatrudnienia przez okres co najmniej trzech miesięcy od udzielenia pożyczki.

Drugą formą pomocy przedsiębiorcom jest dofinansowanie kosztów pracy dla przedsiębiorców zamozatrudniających się. – Podstawą do starania się o tę pomoc jest spadek obrotów, który trzeba wykazać we wniosku. Wniosek jest dość prosty. Składa się w urzędzie pracy elektronicznie lub papierowo. Na tę formę działania mamy przewidziane ok. 560 tys. zł – informuje przedstawicielka starostwa. Wnioski są przyjmowane od 14 kwietnia.