To największa w mieście inwestycja. Za ponad 30 milionów złotych powstanie blok operacyjny. Ale będą utrudnienia w parkowaniu pod lecznicą

Nowy budynek powstanie na placu szpitala, tam gdzie do tej pory samochody zostawiali lekarze i pielęgniarki. – Szpital zapewnił kilkadziesiąt miejsc parkingowych dla pracowników na swoim wewnętrznym terenie. To jednak okazało się niewystarczające. Z pomocą przyszło miasto, które użyczyło działkę przy ul. Północnej i przygotowało teren pod miejsca postojowe – informuje szpital w komunikacie.

Lekarze, pielęgniarki, diagności muszą jak najszybciej docierać do pacjentów dlatego to ważne, żeby przyjeżdżając do szpitala mogli sprawnie zaparkować.

Teren, o którym mowa był dzikim parkingiem. Korzystali z niego pacjenci i ich rodziny. Teraz będzie mogło tam zaparkować kilkadziesiąt samochodów. Ale miejsce to przeznaczone jest teraz dla pracowników szpitala. Pojawiły się odpowiednie informacje o tym i biało-czerwone taśmy. – Szpital apeluje do mieszkańców o uszanowanie tej decyzji. Lekarze, pielęgniarki, diagności muszą jak najszybciej docierać do pacjentów dlatego to ważne, żeby przyjeżdżając do szpitala mogli sprawnie zaparkować – czytamy w komunikacie.