Wróciła nauka stacjonarna w szkołach. Uczeń przestał być ikonką na ekranie. Ale co teraz? Problemów będzie więcej, niż było

Szkoły w Lubuskiem. Powrót do szkół 21 lutego

Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na naukę zdalną 27 stycznia 2022 r. W poniedziałek, 21 lutego ta forma nauki skończyła się. Została skrócona o tydzień. Województwo lubuskie znalazło się wśród tych regionów, w których skrócenie to było możliwe ze względu na wcześniejsze ferie zimowe. Do kiedy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie? Czy będzie powrót do nauki zdalnej?

– Ogłaszamy 21 lutego, jako definitywny koniec nauki zdalnej. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć – podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji 9 lutego.

Dyrektor jednej z największych szkół podstawowych w Nowej Soli liczy, że nauka stacjonarna zostanie do czerwca.