Maseczki w Nowej Soli i okolicy. Gdzie można je kupić lub dostać za darmo? Sprawdź ceny i adresy [15 kwietnia]

Pięć tysięcy sztuk maseczek udało się zakupić gminie Otyń wspólnie z zaprzyjaźnioną firmą. Roznieśli je mieszkańcom pracownicy OPS, radni i strażacy. - To nie jest czas na długie rozmyślanie, trzeba samemu analizować sytuację i działać prędko, dlatego podobnie jak w sprawie komputerów do zdalnego nauczania także i w kontekście maseczek szybko znaleźliśmy możliwość większego zakupu – przyznała burmistrz Barbara Wróblewska. Mieszkańcy byli zachwyceni prezentem od zajączka, pierwsze pakunki pojawiły się w skrzynkach pocztowych i na płotach posesji w piątek przez Wielkanocą. Pisaliśmy o akcji na naszym portalu: Pięć tysięcy maseczek dostali mieszkańcy gminy Otyń

Maseczki za darmo w gminie wiejskiej Nowa Sól

Szyciem maseczek zajmuje się sołtys Wrociszowa Beata Boś wraz z teściową Danutą Boś. - Zestawy ochronne, w skład których wchodzą maseczki wielokrotnego użytku oraz lateksowe rękawiczki, już dziś trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrociszowa, w pierwszej kolejności zostaną obdarowane osoby starsze i samotne - poinformowała w środę, 15 kwietnia gminy Nowa Sól na Facebooku.

Pracownicy gminy apelują o przyłączenie się do akcji. - Każda pomoc jest na wagę złota, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca do przyłączenia się do akcji. Być może w ślad za Wrociszowem pójdą kolejne sołectwa, które chciałyby pomóc Dbajmy o siebie i o innych - czytamy w komunikacie gminy.

Zobacz film Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - jak zrobić jednorazową maseczkę - origami. Projekt maseczki - dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska