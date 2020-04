W Nowej Soli powstanie zupełnie nowa droga i to w centrum. To jeden z ważniejszych projektów drogowych. Przetarg jest już ogłoszony

Nowa droga poprowadzi przez teren byłego Dozametu, tuż obok marketu Mrówka i dalej do ulicy Brzozowej. W planie jest jednocześnie przebudowa ul. Brzozowej i Wyspiańskiego, skrzyżowania z ul. Wodną oraz przebudowa skrzyżowania ulic Wyspiańskiego, Hutniczej i Wandy.

Droga przez Dozamet należy do najważniejszych projektów drogowych w Nowej Soli i to nie tylko w 2020 roku, ale w ostatnich kilku latach.