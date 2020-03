Odra wraca dla turystów. Powstaną atrakcje, które spodobają się nie tylko mieszkańcom. Unia Europejska przeznaczy na to kilka milionów

O przyznaniu 5,84 miliona złotych na projekt „Odra dla turystów 2020 – Lubuskie przystanie, obszar L” zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego. Jest to projekt, który prowadzić będzie miasto Nowa Sól w porozumieniu z gminami: Otyń, Siedlisko i gminą wiejską Nowa Sól. – Projekt bardzo długo czekał, ale dzięki, nie tylko naszej aktywności, ale i zarządu województwa, żeby to reaktywować, udało się uzyskać aprobatę Brukseli – przyznaje radna województwa Beata Kulczycka, która jest jednocześnie naczelnikiem wydziału programowania i promocji w urzędzie miejskim. – Będzie gdzie pojechać, co zobaczyć. To będzie magnes turystyczny.

Inwestycje nad Odrą w kilku gminach powiatu nowosolskiego

W planie jest utworzenie trzech centrów edukacyjnych na przystaniach nad Odrą w powiecie nowosolskim i zadanie do wykonania w Nowej Soli. – Przed nami ogromna praca nad aktualizacją tego projektu przede wszystkim w zakresie kosztorysów i specyfikacji przetargowej dla trybu „zaprojektuj i wybuduj” oraz zbudowanie nowego harmonogramu jego realizacji – poinformował prezydent Nowej Soli Jacek Milewski i podkreślił, że jak zawsze wspólnie ze współpracownikami biorą na swoje barki ciężar prowadzenia partnerskiego projektu i jak zawsze dadzą radę. Wspólny projekt przystani, a teraz kolejny dotyczący uatrakcyjnienia tych miejsc to nie są pierwsze tego typu działania, w których Nowa Sól jest liderem. Do innych należy m.in. utworzenie spółki komunikacyjnej czy związku międzygminnego do gospodarki odpadami.