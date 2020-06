- Zwierzę to nie jest przedmiot, który można zutylizować, wyrzucić, bo komuś przeszkadza pod blokiem - zauważa nowosolanka

Na facebookowym profilu Spotted: Nowa Sól ktoś w czwartek, 25 czerwca ostrzegł mieszkańców o tym, że na osiedlu Konstytucji w mieście rozrzucane są kawałki kiełbasy nafaszerowanej gwoździami.

Mieszkańcy byli poruszeni. – Strach pomyśleć, jak bezdomny psiak to zje, będzie umierał w męczarniach – skomentowała jedna z internautek. – Ludzie już całkowicie są pozbawieni serca uczucia, dosłownie potwory – dodała inna.

Zdjęcie nie było z Nowej Soli, ale z Poznania. Co szybko ustaliła jedna z internautek. Ale okazało się, że Nowa Sól nie jest wolna od nienawiści do zwierząt.

Jedzenie dla zwierząt z żyletkami

Edyta Straka, wolontariuszka nieformalnej grupy Nowosolskie Adopcje Zwierząt, zna takie historie nie tylko z innych miast. – Pół roku temu koleżanka znalazła na ul. Wesołej jedzenie, którym mogły się zainteresować psy albo koty. To nie zawsze musi być kiełbasa. Tym razem w środku były powkładane połamane żyletki. Pozbierała to i wyrzuciła do śmietnika. Ciężko to komentować. Według mnie to żaden normalny człowiek tego nie robi. To jest narażenie zwierzęcia na śmierć w męczarniach – opowiada wolontariuszka.