Znów do kojca w schronisku w Nowej Soli? Czy ten pies to wytrzyma? Przeszedł ciężką operację. Czy nie ma dla niego miejsca w czyimś domu?

Historie psów i kotów, którymi opiekują się wolontariusze Nowosolskich Adopcji Zwierząt wzruszają za każdym razem. I zawsze potrzebny jest nowy dom. Ale tym razem sytuacja jest wyjątkowo ciężka.

- Maks jest po ciężkiej operacji żołądka i jelit w wyniku wypadku i dochodzi do zdrowia u jednej z nas. Niestety zostać tam nie może i serce nam pęka bo musi wrócić do klatki. Tak wiemy, że to nieludzkie po 2-3 tygodniach w domu oddać go do kojca, dlatego pilnie szukamy Maksiowi domu. W kojcu nie dałby rady w takim stanie - piszą wolontariusze z Nowej Soli.