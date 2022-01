Tysiąc udostępnień w ciągu niecałej doby. Nowosolanie chcą szybko znaleźć nowy dom dla młodej suczki, która z kanapy trafiła do schroniska

Dramatyczna decyzja właścicieli i dramatyczna sytuacja psa. Mieszkańcy Nowej Soli nie są obojętni. W ciągu niecałej doby post Nowosolskich Adopcji Zwierząt udostępnili ponad tysiąc razy. Bo teraz ważne jest, aby suczce szybko znaleźć nowy dom.

- Tofi to młoda suczka, która trafiła prosto z kanapy do zimnego kojca. Jeszcze pachnąca, jeszcze czyściutka. Z powodów zdrowotnych jej opiekunowie nie mogli się nią dłużej zajmować. Grzeczna, kochana - nadstawia brzuszek do głaskania. A tymczasem w misce woda zamarza i nikogo kochanego nie ma w pobliżu. Prosimy o dom dla Tofi - apelują wolontariusze z Nowosolskich Adopcji Zwierząt.