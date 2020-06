Nowosolska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie włamań do bankomatów i kradzieży samochodów. To była zorganizowana grupa przestępcza

Pięciu mężczyzn w wieku od 22 do 62 lat podejrzanych jest o szereg kradzieży pojazdów oraz włamania do bankomatów. Do przestępstw dochodziło w województwach lubuskim i dolnośląskim.

Do kradzieży pojazdów oraz wysadzania gazem bankomatów dochodziło od 20 stycznia do 7 kwietnia 2020 roku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli. Włamania do bankomatów w powiecie żagańskim Prokurator rejonowy w Nowej Soli poinformował, że podejrzanym zarzucono trzy usiłowania włamań do bankomatów przy użyciu gazu w Żaganiu, Lesznie Górnym i Niegosławicach.

Tylko w Niegosławicach doszło do wybuchu, ale uszkodzenie bankomatu było zby tmałe, żeby sprawcy ukraść pieniądze. W pozostałych przypadkach nie doszło do wybuchu. czytaj też Wypłacasz tak gotówkę z bankomatu? Możesz stracić pieniądze Kradzieże audic w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku Prokuratorzy zarzucają podejrzanym też kradzieże z włamaniami oraz usiłowanie kradzieży z włamaniami - pięciu samochodów marki Audi w województwach lubuskim i dolnośląskim.

Jeden ze skradzionych pojazdów (Audi Q5) znaleziono w stodole 62-letniego podejrzanego. Zorganizowana grupa przestępcza - Wszystkie te czyny dokonane zostały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stąd sprawcy czynów usłyszeli również zarzuty działania w zorganizowanej grupy przestępczej - czytamy w komunikacie prokuratury. Dwóm mężczyznom zarzucono kierowanie grupą przestępczą, a pozostałym - udział w grupie przestępczej. Wszystkie te czyny dokonane zostały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stąd sprawcy czynów usłyszeli również zarzuty działania w zorganizowanej grupy przestępczej. Prokuratura informuje, że podejrzani podczas przestępstw posługiwali się przedmiotami przypominającymi broń palną, do których amunicję stanowiły gumowe kulki. Biegły wyda opinię, czy taki przedmiot stanowi broń palną. Czterech mężczyzn aresztowanych, piąty poszukiwany Wobec trzech członków grupy przestępczej sąd na wniosek prokuratora zastosował areszty tymczasowe na trzy miesiące. Pozostali podejrzani objęci zostali dozorem policji.

Nadal poszukiwany jest przez policję 22-latek, na którym ciążą zarzuty udziału w grupie przestępczej, w tym udział w kradzieżach pojazdów Audi oraz usiłowania włamań do bankomatów.

