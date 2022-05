Ten jegomość pozował do zdjęć w naszej okolicy. Piękny łoś miał obrożę [GALERIA]

Łoś z obrożą niedaleko Międzyrzecza

Z początku fotograf sądził, że łoś przywędrował do lubuskiego z Niemiec, gdzie tym zwierzakom zakładano obroże telemetryczne, by śledzić ich wędrówki. Jednak, jak się okazało, u zachodnich sąsiadów zakładania obroży już się nie praktykuje. Sfotografowana klępa ma na imię Szóstka i była ona złapana w Szczecinie przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Według mapy stowarzyszenia od kwietnia 2021 do kwietnia 2022 Szóstka wędrowała wzdłuż województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Pojawiła się również w województwie wielkopolskim.

Łukasz Szewczyk - miłośnik fotografii i natury

Łukasz Szewczyk po godzinach chwyta za aparat i pędzi do lasu. - Od zawsze lubiłem las, właściwie to rosłem na drzewie - śmieje się. Jak mówi, jego hobby zaczęło się wraz z porzuceniem dawnych nałogów. - Około czterech lat temu kupiłem pierwszy aparat i zacząłem fotografować przyrodę. Bardzo mi się to podobało, na przykład, gdy wiosną wszystko budziło się do życia, szczególnie lubiłem obserwować ptaki. Wcześniej jedynie rozróżniałem wróbla od gołębia, ale zacząłem się w to zagłębiać i mnie wciągnęło - opowiada. Z początku zdjęcia ptaków zamieszczał w internecie, próbując je zidentyfikować, dowiedzieć na ich temat czegoś więcej. Z czasem wymienił sprzęt na lepszy, zaczął fotografować owady i dziką zwierzynę.