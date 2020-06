Zobacz zjawiskowe ubrania, jakie zakładali nowosolanie w latach 1945 - 2000. Sukienki są przeurocze. Ale tamte męskie spodnie nie wrócą

Dzięki grupie na Facebooku Nowa Sól wczoraj, którą założył Marek Grzelka, mieszkańcy publikują nieznane zdjęcia z własnych albumów. To skarby sprzed kilkudziesięciu lat. Nie tylko rodzinne pamiątki. Zdjęcia są przykładami, jak zmieniało się miasto, a niemal wszystkie pokazują jak zmieniali się mieszkańcy. Zobaczcie galerię.

Moda w Nowej Soli. Stroje męskie

Tym razem dzięki nowosolanom przygotowaliśmy galerię ubiorów z lat powojennych. Znajdziecie w galerii przykładów strojów, które nie chcą wrócić, bo chociaż mówi się, że moda wraca i wciąż zatacza koło, to takich spodni jak nosili panowie po wojnie już nie ma. Może szkoda.

Moda męska zmieniła się bardzo. Gdyby dzisiaj ubrać męża w marynarkę sprzed kilkudziesięciu lat, widać byłoby od razu, że coś jest nie tak. Dominowały długości nawet do połowy uda, a same marynarki nadawały sporej wielkości, jeśli mizernym ramionom, to akurat dobrze, ale dzisiaj byłoby to nieco komiczne.

Dawne płaszcze by jakoś się przyjęły. Styl przypominający Humphreya Bogarta może się podobać. Ale kapelusze są jednak bardzo rzadkie.

Zmieniły się też całkowicie stroje sportowe. Wtedy były luźne, żadnej "drugiej skóry". Mimo, że zdjęcia są biało-czarne, wiadomo, że koszulki były białe, a szorty czarne lub granatowe. Innych kolorów brak.