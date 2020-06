Nie będzie już takich pocztówek. Dzisiaj są cenniejsze niż kiedyś. Zobaczcie Nową Sól z PRL-u

Mieszkańcy grupy założonej przez Marka Grzelkę na Facebooku pod nazwą "Nowa Sól wczoraj" publikują od czasu do czasu pocztówki, które mają w swoich zasobach, schowane w szufladach, a czasem włożone do albumu lub książki.

Dr Andrzejewski potwierdza, że zbiór pocztówek z lat powojennych do roku 2000 jest wyjątkowo skromny, w stosunku do tego, co się ukazywało w mieście przed wojną. Na uwagę zasługują pocztówki prywatnego wydawcy A. Łaruszkina, z przełomu lat 40. i 50., kiedy jeszcze prywatne osoby mogły takie pocztówki wydawać. – Kartki te są sygnowane od awersu jego podpisem. Większość nich mamy. Są bardzo interesujące – podkreśla dyrektor muzeum.

Wiadomości sprzed kilkudziesięciu lat

Niektóre z kartek pokazują tylko bloki i drzewa. – Wydaje się, że to tylko bloki. Ale można zobaczyć też ich otoczenie. Na pocztówkach z tamtych lat widać, jak wyglądała Nowa Sól. To dla nas historyków ważne – podkreśla dr Andrzejewski. – Z kartek dowiadujemy się naprawdę wiele, np. tego, jaki był ruch na ulicach, jak wyglądała zabudowa miasta. Często na kartkach pokazywano ulice, możemy zobaczyć, co się przy tych ulicach znajdowało. Każdy wytrawny obserwator zauważy, że było mniej rozpraszających uwagę oznaczeń. Dzisiaj, żeby zrobić dobre ujęcie ulicy, trzeba by powalczyć z dużą ilością znaków, reklam i anten satelitarnych.

W planie wydawnictwo z nowosolskimi pocztówkami

Kolekcje pocztówek ze zbiorów Muzeum Miejskiego zostały zgromadzone w cyklu „Nowosolskie ulice” w latach 2009- 2015. – Niektóre ulice można by na nowo rozpisać, zamieścić nowe zdjęcia. Będziemy starać się za jakiś czas uzupełnić te informacje – zapowiada dyrektor muzeum.