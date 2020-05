Ktoś publikuje zdjęcia, a inni zgadują i wspominają, jak się kiedyś żyło. Grupa Nowa Sól wczoraj na Facebooku ma już pięć tysięcy członków

Wystarczy przejrzeć swoje domowe zdjęcia z okresu 1945-2000, to prawdziwe źródła skarbów, a potem zapisać się do grupy na Facebooku.

– Można zrobić foto choćby telefonem i opublikować zdjęcie, które pokazuje choć w kawałku miasto, budynki, ulice, ale też uroczystości, wydarzenia, wszystko, co wiąże się z życiem miasta – wyjaśnia pan Marek. – Ludzie to złapali, pojawia się sporo fotograficznych perełek, jest fajna interakcja w zgadywanie, co jest na zdjęciach, nie zawsze jest to oczywiste i trzeba się czasami trochę natrudzić, żeby określić miejsce ze zdjęcia.