Zdjęcie ulicy w centrum Nowej Soli sprzed wieku okazało się bardzo tajemnicze. Czytelnicy typowali różne ulice, które może przedstawiać

Pocztówka, o której mowa, należy do zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Pochodzi sprzed wieku. Po obu stronach drogi są budynki, stoją w gęstej zabudowie, i to mogło zmylić niektórych naszych Czytelników, którzy dopatrywali się tutaj ul. Witosa, Arciszewskiego Traugutta, a także dawnej ul. Armii Czerwonej.

Witraki były uznawane przez fotografów za wstydliwe. Niewiele zdjęć się zachowało z ich wizerunkiem.

– Na kartkach z późniejszych lat wiatraka w tym miejscu już nie ma. Stał tam, gdzie jest dzisiaj przedszkole – opisuje dyrektor muzeum. – Niedaleko jest ulica Młynarska przy której też był wiatrak. W niedużej odległości od siebie były dwa. To bardzo popularne elementy zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. Były uznawane przez fotografów za wstydliwe. Niewiele zdjęć się zachowało z ich wizerunkiem. Niektórzy uznawali, że wiatraki szpeciły krajobraz, bo było ich bardzo dużo.

Zobacz, gdzie stał jeden z wiatraków w Nowej Soli. Tutaj kończyło się miasto

Mieszkańcy lubili pozować do zdjęć

Dzieci i dorośli patrzą wprost do obiektywu fotografa sprzed stu lat. Dzisiaj raczej nikt by tak nie pozował. – Na pocztówkach sprzed I wojny światowej bardzo często pojawiały się osoby pozujące fotografowi. W tamtych czasach to była atrakcja jak się pojawiał. Ustawiał się ze sprzętem na środku ulicy i nikt nie trąbił. To na pewno było wydarzenie – wyjaśnia Tomasz Andrzejewski. – Bardzo często pojawiały się całe rodziny pozujące do zdjęcia. Ludzie zdawali sobie sprawę, że będą setki egzemplarzy widokówek i ich postacie będą uwiecznione. Stawali przed domami, lokalami restauracyjnymi, lub usługowymi. Rzadko zdarzało się, żeby ulica na widokówkach była pusta.