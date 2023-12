W sobotę w Nowej Soli przysięga. Do Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpi 100 ochotników

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej (…) – słowa roty przysięgi wypowie ponad 100 Terytorialsów.

– Uroczystość jest zwieńczeniem ciężkiej pracy ochotników podczas szkolenia podstawowego. Ochotnicy zostali powołani do służby 17 listopada, by odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Kandydaci musieli przywyknąć do życia wojskowego, wczesnych pobudek i intensywnych, często kilkunastogodzinnych ćwiczeń – informuje por. Kamila Dudek, Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej S-9, 152. batalion lekkiej piechoty w Krośnie Odrzańskim.