Radni Nowej Soli z najdłuższym stażem pracy w radzie miejskiej uhonorowani podczas sesji

Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski na początku sesji rady miasta, która odbyła się w czwartek w urzędzie miasta nie krył wzruszenia. Dziękował dwóm radnym, którzy w radzie miasta Nowa Sól pracują od 25 lat. Piotr Szyszko i Andrzej Petreczko rozpoczęli tutaj swoją działalność 3 listopada 1998 roku.

– To się zdarza rzadko. 25 lat pracy w samorządzie. To jest kawał czasu – mówił prezydent Milewski. – Są wieczni urzędnicy, ale w przypadku radnych, co cztery lata mandat trzeba odnowić. 25 lat pokazuje ciągłość zaufania mieszkańców. Myślę, że to w samorządzie jest bardzo ważna rzecz. Jesteście dobrym przykładem tego, że można działać, zapracować na zaufanie mieszkańców, można wnieść dużo dobrego.