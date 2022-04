W Nowej Soli pojawił się mural, który dołączył do serii obecnej w wielu lubuskich miastach

Nowa Sól pomaga Ukrainie. Magazyn darów trzeba pilnie uzupełnić. Sprawdź, co jest potrzebne

Potrzebne są rzeczy do magazynu darów w Nowej Soli. Dorzuć te produkty do wózka podczas swoich zakupów i zawieź do magazynu przy ul. Bohaterów getta 9 w Nowej...