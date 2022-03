Pomoc Ukrainie w Nowej Soli i okolicy. Lawina komentarzy w sprawie "śmietniska"

Do redakcji zadzwoniła jedna z wolontariuszek zdenerwowana takim potraktowaniem akcji pomocy. – Ludzie czyszczą sobie domy. Przynoszą zużyte buty, brudne zabawki – mówiła nam wójt Izabela Bojko, która z kolei była oburzona takim zachowaniem ludzi.

Kiedy opisaliśmy sprawę na naszych portalach, odezwało się kilkadziesiąt osób. Czytelnicy wspierali wolontariuszy, nie mogli uwierzyć, że doszło do takiej sytuacji.

– Nie ma lepszej i gorszej pomocy, nie ma lepszych i gorszych wolontariuszy, przykro się to czyta, ale coraz bardziej idzie to w stronę, że jedyną "słuszną" pomocą jest ta organizowana przez urzędy i urzędników, a reszta to się nie zna, nie umie, nie potrafi - skomentował Marcin Jelinek, znany wolontariusz i radny Kożuchowa. - Nie jest to przypadek odosobniony, że ludzi, którzy to robią po prostu, bo chcą, a nie muszą, traktuje się, delikatnie mówiąc źle, o tym się przekonuję również u siebie... Ale urzędnicy i urzędy biorą kasę, bo robią to w ramach swoich obowiązków, wolontariusze poświęcają swój czas, zapał i chęci, a nawet dobrego słowa nie usłyszą... Kompletnie nie rozumiem takiego podejścia i jest to przykre dla tych ludzi. Kto tego nie doświadczył, to nie wie, jak to podcina skrzydła w pomaganiu...