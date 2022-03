W Nowej Soli ruszył miejsko - powiatowy magazyn na dary dla Ukrainy. Gdzie, kiedy i co przynosić?

Pomoc dla Ukrainy w Nowej Soli. Miejsko-powiatowy magazyn darów

We wtorek, 1 marca uruchomiony został miejsko- powiatowy magazyn, do którego są przyjmowane dary dla Ukrainy od mieszkańców Nowej Soli oraz gmin powiatu nowosolskiego. Magazyn znajduje się w Nowej Soli przy ul. Bohaterów Getta 9 i będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 19.00.

- Wspólnie z naszym powiatem uruchomiliśmy magazyn darów, które zostaną przekazane obywatelom Ukrainy - poinformował prezydent Nowej Soli i podziękował właścicielowi firmy RACHEM, na której terenie jest magzyn, za wielkie, nowosolskie serducho.

Zobacz to miejsce na mapie: