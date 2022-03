Nigdy nie było takiej lekcji pokory. Mija pierwszy miesiąc pomocy Ukrainie w Nowej Soli

Pomoc Ukrainie w Nowej Soli. Co się wydarzyło?

Prezydent Nowej Soli powołał miejskiego koordynatora do spraw relokacji uchodźców z Ukrainy. Tomasz Sosnowski zajmuje się organizowaniem relokacją przybyłych do Nowej Soli obywateli Ukrainy. Powołany został też miejski koordynator do zbierania darów dla Ukrainy. Koordynacją pomocy humanitarnej zajmuje się Kalina Patek. We współpracy ze starostwem powiatowym uruchomiony został magazyn do przyjmowania darów dla Ukrainy z nowosolskich gmin oraz od mieszkańców. Magazyn działa przy ulicy Bohaterów Getta 9 (czynny w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku oraz sobota 10.00-14.00).