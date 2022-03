Na takich spacerach w Nowej Soli jeszcze nie byliście! Panoramiczne widoki można podziwiać, nie wychylając się z okna

Warto zobaczyć w Nowej Soli. Są podpowiedzi

Nowa Sól to trzecie, co do wielkości miasto w województwie lubuskim. Malowniczo położone nad Odrą i z własnym statkiem zaprasza do siebie turystów. Teraz każdy może poznać miasto, nawet nie wychodząc z domu, jest portal, na którym znaleźć można potrzebne informacje. To www.visitnowasol.com.

Strona z przeważającymi kolorami miasta Nowa Sól, czyli żółtym i niebieskim, zaczyna się od odliczania czasu do rozpoczęcia kursowania Laguny po Odrze. Statek, ostatnio kupiony przez miasto, jest od lat atrakcją nie tylko Nowej Soli. Dzięki podjętej współpracy partnerskiej korzystają z niego również Zielona Góra i Głogów.