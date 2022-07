To trzeba było umieć na egzaminie sprawnościowym do licealnej klasy wojskowej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. Zobacz zdjęcia

Szkoły w powiecie nowosolskim. Klasa mundurowa w Nowym Miasteczku

W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku odbyły się egzaminy sprawnościowe do klasy 1 przygotowania wojskowego. - Wszyscy dali radę i widzimy się we wrześniu - poinformowali nauczyciele.

Chętnych do nauki w mundurowej klasie egzaminował ppor. Tomasz Kuncik, komendant klas mundurowych wraz z Kacprem i Wojtkiem uczniami klasy maturalnej.