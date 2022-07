W Nowej Soli czeka nas Pełnia Koźlego Księżyca. Czy pełnia księżyca wpływa na człowieka?

Pełnię księżyca możemy obserwować na niebie co 29,5 dnia, kiedy znajdzie się on dokładnie naprzeciwko słońca. To spektakularne zjawisko od zawsze budziło zachwyt ludzkości, przez co przypisywano mu wpływ na wiele aspektów życia. Obecnie naukowcy sprawdzają różne hipotezy, dochodząc niekiedy do zaskakujących wniosków.