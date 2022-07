Ogromne mandaty aż dla kilkunastu pijanych kierowców w Nowej Soli i okolicy. Wystarczyło zaledwie kilka dni

Na drogach Nowej Soli. Pijani kierowcy

W piątek, 8 lipca, o godz. 12 w Stypułowie na drodze wojewódzkiej 296 policjanci zatrzymali do kontroli mieszkańca Żar (rocznik 1970). Mężczyzna jechał z prędkością 116 km/ha w terenie zabudowanym, w którym obowiązuje 50. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł.

Tego dnia, ok. godz. 12 w Stypułowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę toyoty. Mieszkaniec powiatu żarskiego (1965 rocznik) prowadził auto z prędkością 112 m/ na ha na pięćdziesiątce. Dostał 2 tys. zł mandatu.

Również w piątek ok. północy w Lubięcinie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę (rocznik 1995). Mężczyzna miał 0,7 promila. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

W sobotę, 9 lipca na ul. Starostawskiej w Nowej Soli policjanci zatrzymali do kontroli skodę. Kierujący tym samochodem mężczyzna (rocznik 1969), mieszkaniec Szprotawy jechał z prędkością 102 km/ha na pięćdziesiątce. Zatrzymane zostało jego prawo jazdy. Kierowca dostał 1500 zł mandatu.

W nocy z soboty na niedzielę w Nowym Miasteczku na Szosie Bytomskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej dwóch kierujących rowerami. Byli to mieszkańcy gminy Nowe Miasteczko (rocznik 1997 i 1994). Każdy z nich wydmuchał ponad promil i został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.

W niedzielę, 10 lipca, ok. godz. 23 na al. Wolności w Nowej Soli policjanci zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. Mężczyzna (rocznik 1991), mieszkaniec Nowej Soli miał 2,4 promila alkoholu. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sadem.