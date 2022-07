Masz rower w Nowej Soli? Oznakuj. W razie kradzieży łatwiej go odzyskać. Co jeszcze zrobić, aby nie stracić jednośladu?

Policja w Nowej Soli. Znakowanie rowerów. Gdzie i kiedy?

Znakowanie roweru. Koszty? Co trzeba mieć przy sobie?

Znakowanie jest bezpłatne. Osoba chętna do znakowania roweru, musi mieć ze sobą dowód tożsamości (lub legitymację szkolną). - Jeśli masz dowód zakupu roweru – zabierz go ze sobą – NIE jest to jednak obowiązek.

Jeśli nie zdążysz oznakować roweru w czwartek – nic straconego! Będziesz mógł to zrobić w Komendzie Policji po 15 lipca. Policjanci będą pełnili dyżury, o których systematycznie będą powiadamiać - dodaje Ewa Batko.