Chcieli założyć polskie mundury i udało się! Uczniowie z Ukrainy dołączyli do mundurowej klasy w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Pomoc Ukrainie. Pierwsze takie spotkanie w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Do pierwszej klasy liceum o profilu mundurowym w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku doszło w ostatnich dniach ośmiu uczniów z Ukrainy. To skłoniło grupę polskich mam do zorganizowania spotkania się z mamami ukraińskimi. Polskie mamy uczniów Ia upiekły ciasto i zadbały o kawę i herbatę.