Tak Nowa Sól bawiła się kilkadziesiąt lat temu. Były bale karnawałowe, huczne imprezy sylwestrowe i zabawy choinkowe. Zobacz zdjęcia Eliza Gniewek-Juszczak

Nie było spidermanów, minionków, za to nie brakowało krakowianek w oryginalnych strojach. Czasem wystarczyła suknia mamy dla dziewczynki, by zostać księżniczką, a dla chłopca peleryna, żeby być jak Zorro. Jak ubierali się dorośli na zabawy karnawałowe i sylwestrowe kilkadziesiąt lat temu? Zobaczcie zdjęcia mieszkańców Nowej Soli z grupy Nowa Sól wczoraj. Nowa Sól wczoraj/Facebook Zobacz galerię (13 zdjęć)

- Kubrak krakowianki przechodził z rąk do rąk wśród znajomych dzieci. Co roku przebrana byłam w to samo, przecież wypożyczalni nie było - wspomina pani Renata. Jak wyglądały w Nowej Soli zabawy karnawałowe i sylwestrowe kilkadziesiąt lat temu? Zobaczcie zdjęcia z albumów mieszkańców. To lata 50., 60. i 70. na karnawałowych zdjęciach. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Nowej Soli. To będzie chwila, która wzbudzi wspomnienia.