Prawie trzystu mieszkańców powiatu nowosolskiego może dostać po 500 zł przez trzy miesiące. Kogo dotyczy ta pomoc?

Epidemia koronawirusa. Pomoc finansowa

Powiat nowosolski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, który umożliwia wypłatę osobom niepełnosprawnym dodatkowych pieniędzy na funkcjonowanie.

- Pomoc finansowa otrzymają osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

– Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę. Świadczenie może zostać przyznane maksymalnie na okres 3 miesięcy – wyjaśnia Sylwia Wojtasik z zarządu powiatu nowosolskiego.

Powiat szacuje, że z tej formy wsparcia skorzysta ok. 300 osób.