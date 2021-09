Ponad tysiąc osób wdrapało się na wieżę! Ludzie chcieli zobaczyć miejsce, które latami było ruiną, a już dzisiaj jest perełką Eliza Gniewek-Juszczak

Dawny kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim będzie pełnił nowe funkcje. W niedzielę, 26 września 2021 r. mieszkańcy mogli pierwszy raz wejść do środka. Tutaj była ruina, a jest perełka. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Adrian Hołobowicz Zobacz galerię (47 zdjęć)

To było niebezpieczne miejsce w Bytomiu Odrzańskim tuż obok szkoły. Dawny kościół ewangelicki miał zawalony dach. Zmienił się nie do poznania. Teraz to perełka. Ale jeszcze brakuje trochę czasu i pracy do całkowitego zakończenia inwestycji. Mimo to, pierwsi chętni, a tych nie brakowało, mogli zobaczyć miejsce od środka.