Mamy zdjęcia z wieży, na którą rzadko kto może wejść. Ale w niedzielę będzie okazja dla chętnych, którzy zechcą wspiąć się na górę

Bytom Odrzański. Wieża kościoła ewangelickiego

Remont dawnego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim to jedna z największych takich inwestycji w miejscowości. Obiekt został uratowany. I co więcej, w najbliższą niedzielę, 26 września będzie dzień otwarty i będzie można wejść do środka i zobaczyć miasteczko z góry.

Obiekt będzie udostępniony dla zwiedzających w niedzielę, 26 września, w godz. 13-17.

Fundacja Archeologiczna zaprasza chętnych do zwiedzania nie tylko wieży, ale i całego obiektu. Prace adaptacyjne zostały zakończone.

Jednym z pierwszych, który wszedł na wieżę po remoncie był Adrian Hołobowicz, radny Bytomia Odrzańskiego, który udostępnił nam zdjęcia.