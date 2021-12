Pierwsze Nowosolskie Kryształy Wolontariatu. Docenieni wolontariusze z Nowej Soli

Po raz pierwszy w Nowej Soli zostały przyznane Nowosolskie Kryształy Wolontariatu. Uroczysta gala odbyła w piątek, 10 grudnia w Nowosolskim Domu Kultury.

- Grudzień to czas, kiedy świętujemy Dzień Wolontariusza. Chcemy zapisać to święto na stałe w kalendarzu naszego miasta, by wspólnie je celebrować, a przede wszystkim doceniać działalność wszystkich osób zaangażowanych w wolontariat - podkreśla wiceprezydent Nowej Soli Natalia Walewska-Wojciechowska. - By każde dziękuję wybrzmiało, by ich działania były drogowskazem, inspiracją i zachętą do włączania się, dla nas wszystkich.