Święcenia kapłańskie. Do księży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dołączył mieszkaniec Kolska

Święcenia miały miejsce w kościele Bożego Ciała w Głogowie. To poza województwem lubuskim, ale - przypomnijmy - Głogów jest częścią diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Święceń udzielił bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, a przyjęli je Konrad Jasiewicz pochodzący z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku i Rafał Zbrożek z parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach. Jak wyglądały święcenia, zobaczcie w galerii zdjęć wykonanych przez fotoreportera "Aspektów", czyli dodatku do "Niedzieli".

Miejsce na tegoroczne święcenia było niecodzienne. Do czasu pożaru katedry w Gorzowie w 2017 r. święcenie odbywały się w tej najważniejszej świątyni w diecezji. W kolejnych latach, w czasie remontu katedry, miały jednak miejsce w konkatedrze w Zielonej Górze.

Przerwy jednak nie było

Niecodzienna była też pora roku, w której biskup udzielił święceń. Dotychczas odbywały się one na przełomie maja i czerwca. Tym razem doszło do nich nie pod koniec wiosny, a w grudniu. Podtrzymana została zatem tradycja, że każdego roku wyświęcani są nowi kapłani. Za kilka lat tak jednak być nie musi. Dlaczego?

Dziś, aby zostać księdzem, trzeba przejść sześcioletnią formację w seminarium duchownym. Od roku akademickiego 2022/2023 kandydatów na kapłanów będzie czekać tzw. rok propedeutyczny (to odpowiednik nowicjatu w zakonach). Tym samym pomiędzy rokiem 2027, gdy seminarium powinni ukończyć klerycy, którzy w tym roku przyszli do seminarium, a rokiem 2029, gdy seminarium skończą ci, którzy rozpoczną je w 2022, pojawi się naturalna przerwa. Może zdarzyć się i tak, że święceń nie będzie już wcześniej z powodu... braku kleryków.

Księży stale ubywa

Aktualnie w zielonogórskim seminarium przygotowuje się do kapłaństwa 15 kleryków. Przebywają oni w tzw. Pałacyku Biskupim w Gorzowie (sanktuarium w Paradyżu jest już zwyczajnie na tylu alumnów za duże). W tym roku przygotowania rozpoczęło trzech kandydatów.

By nie zabrakło nowych kapłanów, biskupi zachęcają wiernych do modlitw o nowe powołania kapłańskie, a bp Tadeusz Lityński w 2020 r. ustanowił w Paradyżu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich.