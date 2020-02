Jeszcze około dwóch tygodni potrwają prace w tym miejscu skrzyżowania. Potem przeniosą się na drugą stronę. Kiedy koniec?

Najpierw przy skrzyżowaniu rozebrane zostały pawilony usługowe. Od kilkunastu dni trwają prace ziemne. Urząd miejski przypomina, że nie jest czynny parking wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kościuszki. – W tym miejscu w najbliższych miesiącach powstanie prawoskręt w kierunku ulicy Kościuszki – czytamy w komunikacie urzędu. Takie rozwiązanie umożliwi omijanie korka, który tworzy się przed przejazdem kolejowym, kiedy zamknięte są rogatki. – Mieszkańcy będą zadowoleni. Na ul. Wojska Polskiego będzie dołożony trzeci pas. Auta, które czekają na przejazd kolejowy pojadą prosto, natomiast auta skręcając na ul. Waryńskiego będą mogły skręcić w lewo – wymienia jeden z celów prac kierownik budowy. Za ok. dwa tygodnie będą kolejne zmiany w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. – Kiedy dołożymy krawężniki i zrobimy podbudowę, puścimy ruch tą stroną, wtedy będzie zmiana organizacji ruchu. Te znaki, które teraz widać będą przysłonięte i będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu – dodaje Łukasz Kawa.

Niespodzianki podczas wykopów przyniosły prąd i gaz. Wiadomo było, że przewody i rury są w ziemi, część jest poniemiecka, część położona po wojnie, ale nikt nie wiedział, że będą one tak płytko. – To nam trochę utrudnia roboty, ale wszystko przebiega zgodnie z planem – zapewnia kierownik budowy Łukasz Kawa. Kierownik przyznaje, że te niespodzianki sprawiają, że roboty są utrudnione. – Można zobaczyć, ile mamy urządzeń do wykopu – dodaje.

Jak będzie wyglądało skrzyżowanie po przebudowie?

Przypomnijmy, na czym będą polegały zmiany w tej części centrum miasta.

Z ul. Kościuszki będzie wyodrębniony prawoskręt w ul. Wojska Polskiego (w stronę torów), zostanie pas do jazdy na wprost w kierunku Waryńskiego.

Z ul. Wojska Polskiego będzie wyodrębniony prawoskręt w ul. Kościuszki (zostaną dwa pasy na wprost z możliwością skrętu w lewo w Waryńskiego).

Z ul. Waryńskiego będzie wyodrębniony lewoskręt w ul. Wojska Polskiego (zostanie pas do jazdy na wprost w stronę ul. Kościuszki).

Planowane zakończenie przebudowy skrzyżowania to 31 lipca tego roku. Koszt inwestycji to ok. 1,5 miliona złotych.

