W sobotę pierwszy raz w Nowej Soli można było zobaczyć jak się gra w Tchoukball. Już w maju w mieście będą Mistrzostwa Polski [ZDJĘCIA]

Tchoukball podoba się nowosolanom

- Jest to bardzo sympatyczna gra. Człowiek zawsze jest zaganiany, a tu w wolny dzień mamy chwilę relaksu – ocenia na co dzień urzędniczka, pani Estera.

- Gram już od trzech lat. Zaczynałem w Henrykowie. Jestem tą grą podekscytowany. To nowy sport i wkręciłem się w niego. Podążam za panem Leszkiem – przyznaje jego uczeń Mateusz z Nowej Soli.

Trenerem (coachem tej gry), pomagającym L. Przybylskiemu jest znany w Nowej Soli bramkarz piłkarski Piotr Łoboda, który pomaga mu szkolić najmłodszych: – Uważam, że to jest przyszłość w sporcie, dla dzieci i całych rodzin. Grają w to ludzie od najmłodszego do najstarszego. Jest to gra bezkontaktowa, przez to bardzo bezpieczna. Cieszymy się, że jest nią coraz większe zainteresowanie.

Już w tym roku, 23-24 maja w hali przy ul. Botanicznej w Nowej Soli odbędą się Mistrzostwa Polski w Tchoukballu z udziałem ośmiu zespołów z całego kraju.