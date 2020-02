W piątek wylano fundamenty. Nowa wieża zbudowana zostanie na wzór starej. Kiedy będzie gotowa? Kiedy zakończy się rewitalizacja tego terenu

Muzeum Miejskie zajmie trzy kondygnacje wieży

– Dwie będą poświęcone ekspozycji ukazującej historię tego miejsca, zarówno przedwojenną, jak i powojenną – wyjaśnia dyrektor Tomasz Andrzejewski. – Ostatnia kondygnacja ma być platformą widokową, z której będzie można oglądać panoramę Nowej Soli, tak wynika z dokumentacji projektowej. Przygotowujemy się do tego, aby wypełnić treścią przestrzeń, która będzie dla nas przeznaczona. To ma być wieża, w której wiele instytucji kultury, również biznesowych, ma znaleźć swoje lokum. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe miejsce. Tym bardziej, że otoczenie będzie zagospodarowane i będzie też przestrzeń do działań kulturalno - oświatowych.