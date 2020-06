Zobacz, jak minęła niedziela w Parku Krasnala. To miejsce kochają nie tylko nowosolanie

Park Krasnala i cały Nadodrzański Park Rekreacyjny w Nowej Soli w niedzielę, 28 czerwca cieszył się zainteresowaniem rodzin z dziećmi. Przyjechali nie tylko nowosolanie.

Park Krasnala. Miejsce polecane

- Polecamy to miejsce. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj z Pieńska - powiedzieli nam goście z powiatu zgorzeleckiego. Do Nowej Soli jechali półtorej godziny. - Bardzo nam się podoba. Dzieciom też. To wspaniałe miejsce. Polecamy dla rodzin z dziećmi. Jest super - chwalili.

Atrakcje parku podziwiały dzieci Franek, Jagoda, Tosia, Alicja i Patryk. Towarzyszyli im dorośli Grażynka, Ewa i Patrycja.