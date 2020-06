Nowa atrakcja w Parku Krasnala. To księgobralnia. Takiego miejsca jeszcze w Nowej Soli nie było

- Udało się! Chciałam szafę - macie szafę! Może i nie jest piękna, może nie jest całkiem pełna, może ktoś miał coś przeciw.... Ale jest! Trochę moja, bardziej wasza... - napisała w poniedziałek, 15 czerwca Bogumiła Brykalska z Nowej Soli na Facebooku. - Przyznam się... Bo jak coś mi przyjdzie do głowy, to kombinuję i kombinuję, a najbardziej to myślę nad tym, czyimi rękami to zrobić.

Księgobralania w Parku Krasnala

Dzięki pomocy wielu ludzi udało się postawić szafę na książki w Parku Krasnala. Zaangażowała się jak zawsze w takich akcjach w mieście Nowosolska Paczka. Pierwsze książki już są. Każdy może przynieść swoje, już przeczytane, które nadadzą się dla innych czytelników.