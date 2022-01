Wschowa po raz piąty zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim finale plebiscytu Świeć się z Energą

W Świeć się z Energą, obok dorocznej rywalizacji miast w regionach i w całym kraju, równie ważne są dobroczynne nagrody, które zdobywają zwycięskie miasta na rzecz osób potrzebujących. Dzięki akcji, co roku do ubogich rodzin, domów dziecka i innych placówek pomocowych przekazywany jest sprzęt o wartości 200 tys. zł. W tym roku w akcji zainicjowanej przez Energę z Grupy ORLEN do potrzebujących trafi ponad 300 nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD i instalacja fotowoltaiczna dla placówki typu dom dziecka, która pomoże obniżyć koszty eksploatacji.