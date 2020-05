Mieszkania w Nowej Soli na sprzedaż i wynajem. Sprawdź i porównaj. Aktualne ceny. Oferty z 10 - 12 maja 2020 r.

Dwupokojowe mieszkanie w kamienicy - 1000 zł odstępnego 34 m kwadrat., umeblowane i wyposażone, odnowione. Jeden pokój pełni rolę dziecięcego, można go przerobić na małą sypialnię. W mieszkaniu jest nowa instalacja CO (piec znajduje się w zabudowanym pomieszczeniu mieszkania).

Mieszkanie do remontu - 145 tys. zł

Kamienica w centrum miasta.

73 m kwadrat. słoneczne trzypokojowe mieszkanie do remontu. I piętro kamienicy. Trzy duże pokoje, kuchnia, możliwość rozbudowy o łazienkę. Okna drewniane, ogrzewanie piecowe, mieszkanie do całkowitego remontu z potencjałem do urządzenia dwóch oddzielnych mieszkań. Istnieje możliwość instalacji pieca gazowego, do mieszkania doprowadzony jest gaz.

Do lokalu przynależy komórka oraz dwie piwnice, miejsce parkingowe na podwórku.

Mieszkanie - 150 tys. zł do negocjacji

Kamienica w centrum miasta.

Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej powierzchni 36,42 m + komórka na podwórzu. Oferowane mieszkanie jest ciepłe i słoneczne. Okna plastikowe, kuchnia z wyposażeniem, klimatyzacja z funkcja grzewczą, szafa przesuwna.

Mieszkanie do remontu - 159 tys. zł

Kamienica w centrum miasta.

3 pokoje + strych, 56 m kwadrat., II piętro. Strych do zaadoptowania na garderobę, sypialnie itp.