Kino objazdowe odwiedzi Wschowę, Żagań, Lubsko, Jasień i Wolsztyn. Sprawdź, jakie filmy i kiedy zobaczysz

Kino objazdowe w Polsce. Lubuskie miejscowości na trasie

BNP Paribas Idę do kina to ponad 100 dni projekcyjnych i aż 500 seansów w 50 miejscowościach, w których na co dzień nie ma sali kinowej. Akcja zaczyna się 14 stycznia. Na trasie znalazło się kilka lubuskich miast.

Tytuły filmów

W styczniowym repertuarze BNP Paribas Idę do kina nie zabraknie najważniejszych premier początku 2022 roku. Czwarta odsłona kultowej serii, którą pokochały miliony Polek i Polaków, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4” zaskoczy widzów nowymi konfliktami i radykalnymi przemianami oraz zaskakującym zakończeniem. Rodzinnie warto się wybrać do kina na przedpremierowy pokaz jednego z najbardziej oczekiwanych filmów animowanych 2022 roku - „Sing 2”. Czy miś koala Buster Moon wraz z ekipą spełnią swoje marzenie i wystąpią w teatrze Crystal? By tak się stało, muszą odnaleźć i przekonać do powrotu na scenę legendę rocka. Na seansach mega hitu „Spider-Man: Bez drogi do domu”, który tylko w ciągu trzech dni obejrzało w polskich kinach prawie pół miliona osób