Udana zbiórka dla Mai z gminy Bytom Odrzański! Są dwa miliony złotych od darczyńców!

Ze środy na czwartek (26/27 stycznia) okazało się, że udało się zebrać pieniądze na operację serca dziewczynki w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziękują wszystkim za pomoc!

- Dziś to pierwszy z najpiękniejszych naszych dni, od jakiegoś czasu, pierwszy, bo kolejnym będzie lot do Bostonu i operacja serduszka Majeczki! Dziś wylaliśmy morze łez, ale to łzy szczęścia - podkreśla mama dziewczynki Angelika Pawlak. - Dzięki wam udało się! Udało! Jeszcze to do nas nie dociera. Nasza córka dostała ogromną szansę na życie! A to wszystko dzięki wam! Wspaniałym ludziom o pięknych sercach.