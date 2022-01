Bieg w Mundurach dla Mai Michockiej. Policjanci, strażacy, straż leśna. Wszyscy funkcjonariusze zostali zaproszeni na to wydarzenie

Dramatyczny apel o pomoc opublikował tato Mai Michockiej. Rodzice dziewczynki zbierają pieniądze na pilną operację serca dziecka w Bostonie. Potrzeba dwóch milionów złotych.

- Stan serca mojej córki się pogarsza‼️ Jak mam to zatrzymać? Co mogę jeszcze zrobić? Niepewność i strach towarzyszy nam codziennie… Potrzebujemy jeszcze większej pomocy.. Majeczka nie ma już czasu.. Mai serduszko z każdym dniem bije coraz słabiej… Musi mieć siłę do stoczenia walki o swoje życie, kolejny raz…

Lekarze nie dają jej już czasu, on dobiega końca - napisał Daniel Michocki.