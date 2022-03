Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Nowa Sól, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Przegląd tygodnia: Nowa Sól, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To nie była łatwa sprawa. Policjanci z Gorzowa wpadli na trop i doprowadzili do zatrzymania pary oszustów. Oferowali na wynajem fikcyjne apartamenty w górach i nad morzem. Oszukali około 200 osób. Oszuści do przestępczego procederu wykorzystywali tzw. słupy, czyli osoby bezdomne, na które zakładane były konta bankowe.

21 marca 2014 roku nowosolscy policjanci oficjalnie otworzyli nową siedzibę przy ul. Północnej. Mija osiem lat, od kiedy dawna komenda przy Piłsudskiego stoi opuszczona. Członkowie Urbex Karolat postarali się o zgody na wejście do środka. Ciarki przechodzą, kiedy ogląda się ich zdjęcia.